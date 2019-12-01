En el Pabellón Don Vasco, Sheinbaum se encontrará con michoacanos este domingo: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:40:01
Morelia, Michoacán, a 09 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que este domingo la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se encontrará con los michoacanos en el Pabellón Don Vasco de la ciudad de Morelia.

En entrevista, el mandatario estatal adelantó que el evento se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en el recinto que se encuentra al norte de la capital michoacana.

“Por ahí estaremos ya esperándola, con muchísimo gusto”.

Cabe señalar que este evento se realiza en el marco de la Gira Nacional de Rendición de Cuentas de la mandataria mexicana, luego de emitir su primer informe de gobierno.

Esta es la quinta visita que Claudia Sheinbaum realiza a Michoacán durante el primer año de gobierno, pues ha visitado en noviembre del 2024 el municipio de Álvaro; en febrero del presente año visitó Cuitzeo, Salvador Escalante y Taretan; en abril acudió a Cheranástico y Zinapécuaro; en el mes de junio acudió al municipio de Aquila.

Noventa Grados
