Michoacán, primer lugar nacional en homicidios el pasado fin de semana: 17 personas fueron asesinadas

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 20:34:37

Morelia, Mich., a 9 de octubre de 2025.- Michoacán se ubicó como la entidad más violenta durante el pasado fin de semana, al registrar 17 asesinatos, de un total de 177 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con los datos compilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las otras entidades en el ranking de homicidios dolosos en el lapso de referencia, fueron Baja California y Guanajuato que se ubicaron en segundo lugar, con 14 personas asesinadas; seguidos de Chihuahua y Estado de México, con 12 homicidios dolosos por entidad.

En Guerrero y Morelos se cometieron 10 asesinatos, respectivamente, seguidos de Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz en donde se reportaron 9 homicidios dolosos en cada estado.

En el caso de Michoacán, los municipios que registraron estos asesinatos, fueron Morelia, Apatzingán, Zamora, Ario, Uruapan, Jacona.

Zamora fue el municipio con mayor número de asesinatos al registrar 6, mientras que Apatzingán contabilizó 5, Morelia 2, Ario, Uruapan y Jacona, un homicidio respectivamente.

Cronología criminal

El viernes 5 en Morelia, el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un paraje de la colonia Los Llanos, en un camino de terracería que comunica también a la colonia Lucio Cabañas.

Ese mismo viernes pero Apatzingán, en la colonia Jardines del Húngaro, elementos de la Guardia Civil repelieron una agresión armada en la que un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida. La persona abatida fue identificada como “El Piris”, de entre 30 y 35 años de edad, señalado como supuesto sicario del CJNG.

También el 5 en Apatzingán, un ataque armado en la localidad de Los Cuiniques, dejó como saldo a una mujer identificada como Giselle, de 23 años de edad.

En Zamora también el viernes, en un primer hecho, una mujer fue ejecutada en un consultorio médico ubicado en la colonia Jardines de Catedral; en otro hecho otra mujer también perdió la por heridas de bala en un ataque ocurrido sobre la calle Colón, en la zona Centro.

Ese mismo viernes de nueva cuenta en Zamora. Un hombre murió luego de recibir varios impactos de bala cuando caminaba por las calles de la colonia Generalísimo Morelos, en la calle 30 de Septiembre casi esquina con la Avenida Juárez Poniente; el fallecido fue identificado como Daniel Jesús V., R., de 32 años de edad, de ocupación campesino.

Ya el sábado 6, en Apatzingán, un hombre fue encontrado sin vida en la vía pública en la colonia Adolfo López Mateos; tenía huellas de tortura y estaba prácticamente desnudo; no fue identificado pero tenía entre 25 y 30 años de edad,

Ese mismo sábado otra vez en Apatzingán, un hombre fue asesinado y su cuerpo fue abandonado en plena vía pública, en la avenida Corregidora; tenía aproximadamente 40 años de edad.

También el sábado pero en el municipio de Ario, fueron hallados los restos de una persona cerca de la carretera que conecta Ario de Rosales con La Huacana; los restos fueron localizados en una barranca, semienterrado.

El sábado 6 en un camino de terracería al norte de la ciudad de Zamora, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba heridas de bala, a quién sus asesinos le dejaron una cartulina con un narco-mensaje.

El domingo 7 en Zamora, se registró un ataque armado en el Fraccionamiento Acanto II, el cual dejó como saldo dos jóvenes sin vida.

Ese mismo domingo pero en Uruapan, una persona muerta y otra más herida, fue el saldo que dejó el ataque a balazos la colonia 28 de Octubre; la víctima fue identificada como Rodrigo V., de 18 años de edad.

El domingo pero en Morelia, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Loma Dorada, ubicada al poniente de la ciudad, muy cerca de la comandancia de la Policía Morelia, en la calle Pino, aledaña a la colonia La Esperanza.

Mientras, también ese domingo 7 pero en Jacona, un hombre que se encontraba afuera de su domicilio, fue ejecutado de al menos tres balazos; el fallecimiento fue identificado como Juan Carlos Z., M., de 40 años de edad.