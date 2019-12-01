Tras riña fueron detenidos cuatro hombres en Nuevo León; dos de ellos menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:44:28

Guadalupe, Nuevo León, a 9 de septiembre de 2025.- Elementos de la Fuerza Civil y la Policía Municipal de Guadalupe, concretaron la detención de al menos 4 hombres, dos de ellos menores de edad, esto luego de que los detenidos participaron en una riña, en la colonia Dos Ríos Sector IV, en Guadalupe, Nuevo León.

Sobre el hecho se indica que los elementos oficiales detectaron la riña en la colonia referida, motivo por el cual se acercaron e intervinieron, logrando la detención de los individuos, en la cual, se lograron asegurar varias dosis de marihuana y cristal.

Los detenidos fueron identificados como Yair “N” y Daniel “N”, ambos de 18 años de edad, los otros dos detenidos, son dos adolescentes de 16 y 17 años de edad respectivamente.

Los detenidos mayores de edad, fueron presentados ante el Ministerio Público, mientras que los menores de edad fueron trasladados a las autoridades correspondientes para los efectos de la ley.