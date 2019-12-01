Tras riña fueron detenidos cuatro hombres en Nuevo León; dos de ellos menores de edad

Tras riña fueron detenidos cuatro hombres en Nuevo León; dos de ellos menores de edad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:44:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalupe, Nuevo León, a 9 de septiembre de 2025.- Elementos de la Fuerza Civil y la Policía Municipal de Guadalupe, concretaron la detención de al menos 4 hombres, dos de ellos menores de edad, esto luego de que los detenidos participaron en una riña, en la colonia Dos Ríos Sector IV, en Guadalupe, Nuevo León.

Sobre el hecho se indica que los elementos oficiales detectaron la riña en la colonia referida, motivo por el cual se acercaron e intervinieron, logrando la detención de los individuos, en la cual, se lograron asegurar varias dosis de marihuana y cristal.

Los detenidos fueron identificados como Yair “N” y Daniel “N”, ambos de 18 años de edad, los otros dos detenidos, son dos adolescentes de 16 y 17 años de edad respectivamente.

Los detenidos mayores de edad, fueron presentados ante el Ministerio Público, mientras que los menores de edad fueron trasladados a las autoridades correspondientes para los efectos de la ley.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios