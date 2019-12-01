En el Morebús viajarás rápido y seguro por el mismo precio que el transporte público: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 10:34:14

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- Más de 80 mil personas viajarán diariamente de manera rápida, segura y ecológica en el Morebús, por el mismo precio que el trasporte público, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Este nuevo sistema que modernizará la movilidad de la capital michoacana, recorrerá, en una primera etapa, más de 30 kilómetros, desde Villas del Pedregal hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, reduciendo los tiempos de traslado hasta en un 40 por ciento, explicó el mandatario.

Contará con 55 estaciones y 74 unidades habilitadas para prestar el servicio a personas con discapacidad y capaces de reducir un 44 por ciento la emisión de gases contaminantes; además, las personas usuarias podrán subir incluso con sus mascotas.

“La parte fundamental son las personas, para que, cuando viajen en el Morebús, disfruten del viaje y que el transporte no sea una pesadilla. Ayudará también al turismo de Morelia porque el nivel de una ciudad se mide también en su transporte público”, manifestó.

Ramírez Bedolla subrayó que el proyecto del Morebús, que cuenta con el respaldo y apoyo del sector transportista y del Gobierno de Morelia, tendrá una inversión conjunta entre federación y estado de 2.9 mil millones de pesos, y forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.