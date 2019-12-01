En el marco del 8M, el Poder Judicial de Michoacán refrenda compromiso con una justicia con perspectiva de género

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, se refirió a la relevancia de esta fecha y reiteró el compromiso institucional de consolidar una impartición de justicia con perspectiva de género, centrada en la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres.

El magistrado destacó que el 8 de marzo, además de ser una fecha de conmemoración histórica, es también un llamado permanente a reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad y a redoblar esfuerzos para erradicar cualquier forma de discriminación o violencia contra ellas. Subrayó que, en el ámbito judicial, la perspectiva de género es una herramienta indispensable para juzgar con sensibilidad, objetividad y pleno respeto a los derechos de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, también enfatizó que, en muchas de las decisiones judiciales vinculadas a la protección de derechos, las infancias deben ocupar un lugar central, pues su bienestar y desarrollo integral dependen en gran medida de la garantía de entornos libres de violencia y de la protección efectiva de los derechos de las mujeres.

Recordó que el Poder Judicial de Michoacán atraviesa una etapa de transformación institucional en la que la participación de las mujeres ha cobrado especial relevancia, reflejada en una integración paritaria en sus órganos de decisión y en la presencia de juezas y magistradas en espacios estratégicos. Esta nueva conformación fortalece la legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales, al incorporar visiones diversas y experiencias que enriquecen el análisis de los asuntos.

“El 8 de marzo nos convoca a reflexionar y a actuar. En el Poder Judicial trabajamos todos los días para que la perspectiva de género no sea un principio en el discurso, sino una práctica constante en cada resolución. Las mujeres juzgadoras son y serán el eje central de las transformaciones que requiere nuestra institución; su participación no tiene vuelta atrás y sus capacidades fortalecen la toma de decisiones en beneficio de la sociedad”, expresó Gama Coria.

Finalmente, reiteró que el Poder Judicial continuará impulsando políticas internas, capacitación especializada y mecanismos que garanticen una justicia completa: cercana, eficiente y profesional, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias para las mujeres.