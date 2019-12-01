Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- En el Marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso del Estado refrendó su compromiso para continuar generando las normas que permitan garantizar el derecho de una vida libre de violencia de las mujeres michoacanas.

En el acto conmemorativo que se llevó a cabo en el patio central, la presidenta de la Mesa Directiva, Emma Rivera Camacho precisó que el 25 N convoca a mirar de frente una realidad que lastima el tejido social y a asumir un compromiso inquebrantable con la justicia para erradicar cualquier flagelo.

Agregó que las legisladoras y los legisladores asumieron la responsabilidad histórica dotando al Estado de un andamiaje jurídico de vanguardia, con reformas trascendentales a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, al elevar a rango constitucional el derecho explícito de todas las personas a vivir en la vida libre de violencia; y erradicando el uso exclusivo del lenguaje masculino genérico en los textos normativos.

Ante sus compañeras Giulianna Bugarini Torres, Sandra María Arreola Ruíz, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Fabiola Alanís Sámano, y sus compañeros J. Reyes Galindo Pedraza, Antonio Mendoza Torres y Alejandro Iván Arévalo Vera, instó a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado a seguir trabajando en unidad “hasta que la igualdad se vuelva costumbre, hasta que ninguna niña crezca con miedo, y, hasta que la libertad y la paz sea en el patrimonio cotidiano de todas las mujeres michoacanas”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Giulianna Bugarini Torres, Giulianna Bugarini Torres reconoció que la justicia sigue siendo una deuda histórica con todas las mujeres, pese a los avances significativos que se han tenido, “pero todavía vivimos en un sistema lleno de errores patriarcales cuando las instituciones siguen revictimizando o cuando vemos que la sociedad siguen normalizando el control sobre nuestros cuerpos”.

Indicó que la transformación comienza cuando el Estado asume que garantizar una vida de violencia no es una concesión, si no, una obligación constitucional. “Desde este Poder Legislativo tenemos una tarea fundamental, tenemos que continuar construyendo un marco jurídico eficaz para fortalecer las instituciones y cerrar los espacios de impunidad, no basta nada más con reconocer los derechos en leyes, sino hoy tenemos que trabajar en que se hagan realidad”.

Finalmente, la diputada Fabiola Alanís expuso a los asistentes las cuatro olas del feminismo que han permitido mejorar las condiciones de las mujeres en la sociedad y destacó la disposición del Congreso del Estado para votar a favor de la agenda de las mujeres, lo que ubicó a Michoacán en la vanguardia en temas como la despenalización del aborto; pero también mostrando su compromiso al consolidar los centros de justicia para las mujeres y los refugios especializados.