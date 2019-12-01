En el Congreso de Michoacán, honramos a las pioneras del voto femenino, con acciones y leyes concretas en favor de las mujeres: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- El legado de las mujeres pioneras del voto femenino en México, no se honra con discursos vacíos, sino con acciones concretas: con leyes que protejan a las mujeres, con políticas que las impulsen, y con una cultura que las reconozca, ese es el compromiso de este Congreso del Estado de Michoacán, afirmó la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva.

En el marco del evento conmemorativo del aniversario 72 del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas “Del Primer Voto Femenino a Primera Mujer Presidenta del País”, la legisladora local, manifestó que desde el Congreso, las mujeres trabajan en leyes para la educación, programas sociales, reformas al código penal, presupuestos, cuidan el dinero del pueblo, pero lo más importante, dijo, gritan con fuerza aquellos reclamos que el pueblo tiene.

“Hoy, las mujeres no solo votan, sino que transforman, dirigen, deciden y gobiernan.

Hoy reafirmamos el compromiso de seguir construyendo con ellas y para ellas, una democracia verdaderamente humana, crítica y justa”, aseveró.

Por su parte, la diputada Melba Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado, aseguró que su compromiso es trabajar para que los derechos de las mujeres sean una realidad cotidiana, promover el liderazgo de todas y que ninguna se quede atrás.

La legisladora local hizo un llamado a todas y todos para ser parte de una nueva etapa en donde las mujeres son el pilar fundamental de una democracia, “a los hombres también los convoco, los necesitamos como aliados en este camino que beneficia a todos”, agregó.

En su intervención, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, señaló que, este aniversario no solo es para recordar; sino que convoca a todos a reflexionar sobre el profundo significado que tiene cada paso que se ha dado en la conquista de los derechos de las mujeres.

“Desde la Comisión de Asuntos Electorales, que tengo el honor de presidir, continuamos ese legado con responsabilidad y compromiso. Nuestro trabajo tiene una visión clara: fortalecer la democracia con perspectiva de género, porque entendemos que la democracia no solo se mide por cuántas personas votan, sino por cuántas lo hacen en condiciones de igualdad, sin

miedo, sin violencia, y con las mismas oportunidades para participar”, finalizó.

En este evento también estuvo presente la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila Gonzáles, así como la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales.