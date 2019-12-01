En educación, Gobierno de Morelia ha invertido más de 140 mdp: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 13:56:18

Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, ha invertido más de 140 millones de pesos en apoyo a la educación, demostrando que este rubro es una prioridad para la administración municipal.

En la inaguración de un aula escolar en la Secundaria Técnica 136, Alfonso Martínez recordó que pese a que la educación es una responsabilidad de otros niveles de Gobierno, el municipio le ha entrado para atender el rezago en infraestructura.

Comentó que entre la construcción de techumbres y aulas, y la donación de terrenos para escuelas (como la que se construyó en Villas del Pedregal) el Gobierno de Morelia ha invertido más de 140 millones de pesos.

Alfonso Martínez, indicó que tan solo en está escuela, se construyó una techumbre y un salón de clases. Ejemplos como este, se replican en muchas escuelas del municipio.

Durante su participación, la comunidad escolar agradeció al Alcalde, y se comprometió a seguir trabajando con el Gobierno de Morelia para mejorar la educación en la ciudad.