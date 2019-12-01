Ciudad de México, a 19 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, afirmó que lo que hace Morena con el proceso para la elección de quién relevaría a Guadalupe Taddei al frente del INE, es “patear el bote” porque, dijo, no va a sacar ninguna convocatoria, ya que quieren mantener a la gente afín en el órgano electoral.

Por eso, anticipó que el PRI no va a avalar el trabajo de quienes se mantienen en el INE, debido a que ellos querían validar las “boletas planchadas” para preparar el fraude electoral en el 2027, porque en Morena saben que van a perder.

“Hoy, el partido político más rechazado en todo México es Morena”, subrayó, al destacar que el recorte presupuestal al INE, aprobado por los morenistas y sus aliados en la Cámara de Diputados, repercutirá en que no haya apoyos ni pagos a los trabajadores del organismo.

Así, cuestionó el senador y dirigente nacional del PRI, “quién va a organizar la elección. ¿Quién va a capacitar? ¿Quién va a formar?”

El Presidente Alejandro Moreno señaló que “lo que quieren estos cínicos de Morena es que haya un caos en la elección nacional, en el traslado de los paquetes, en el conteo de los votos. Entonces, quieren preparar un fraude y lo vamos a denunciar”.

Por eso, puntualizó que si Morena llegara a plantear colocar a un afín en la Presidencia del INE, el PRI dejará en claro su desacuerdo.

“¿Qué vamos a hacer? No estar de acuerdo. Ellos tienen los votos. Ellos pusieron a Guadalupe Taddei en el INE. Guadalupe Taddei es Morena. Morena es Guadalupe Taddei, así como lo es Rocha Moya, así como lo es La Barredora”, expresó.

Rechazó que los partidos de oposición, entre ellos el PRI, hubieran votado por la hoy ex Presidenta del INE, que se vio obligada a renunciar debido a los escándalos de corrupción en los que se vio envuelta. Esa aseveración de parte del gobierno y su partido, Morena, “es una mentira”.

Explicó que, en su momento, lo que se votó en el Congreso “fue el procedimiento para que se pueda insacular, por una simple y sencilla razón: porque no se tuvo un consenso para construir un INE autónomo, ciudadano, con personas que tuvieran prestigio, reconocimiento, que tuvieran trayectoria”.

Comentó que no se tuvo ese consenso porque los de Morena impusieron a todos, porque el comité técnico que seleccionó era puesto por Morena, y porque todos los integrantes eran de Morena.

Además, precisó que nadie votó la quinteta en la que salió Guadalupe Taddei.

Expuso “que no se votó nada de eso. No se votaron. Las quintetas se insacularon. Haz de cuenta que Morena agarra las cinco quintetas. Ellos ponen los 25 nombres y luego te dicen tienes que votar el proceso para insacular”.