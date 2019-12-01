En Corregidora la paz no es negociable: Chepe Guerrero 

Corregidora, Querétaro, a 16 de abril 2026.- Tras la balacera que se registró en un predio donde se realizaban peleas de gallos de manera clandestina y que dejó como saldo cinco muertos y varios heridos de gravedad, Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora aseguró que, en su municipio, la paz no se negocia.

“Lamento profundamente el daño causado a todas las personas y familias afectadas por los hechos ocurridos ayer en nuestro municipio. Esto nos llena de dolor, pero también de determinación por eso le digo, en Corregidora, la paz no es negociable. La protección de las familias ha sido, es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad”.

A la medianoche de este miércoles pasado, personal municipal de Corregidora acudió, como primer respondiente, a un predio particular en la colonia Valle Dorado 2000 tras recibir una denuncia en la que se informaba que derivado de una pelea se registró una balacera que dejó por lo menos cinco muertos y varias personas heridas de gravedad, quienes permanecen recibiendo atención médica.

En un mensaje a través de sus redes sociales Guerrero Trápala llamó a la población a mantenerse informado por los canales oficiales y a esperar el resultado de las investigaciones que ahora están en la “cancha” de la Fiscalía.

“Estoy con las familias que hoy enfrentan un vacío insustituible, y con quienes luchan por su salud en los hospitales. No están solos. He dado instrucciones para que se brinde puntual apoyo a los lesionados y sus seres queridos, y yo mismo estaré en contacto con ellos. El Municipio les brindará todo el apoyo humano, legal y psicológico que necesiten”.

Informó que la Secretaría de Seguridad Pública proporcionó información inicial anoche, en su carácter de primer respondiente, y la Fiscalía General del Estado conduce la investigación y la persecución del delito.