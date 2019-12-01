En audiencia pública, anuncia Bedolla próxima apertura de autopista Siglo XXI, tramo Pátzcuaro-Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 15:27:47
Uruapan, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llevó audiencia pública al municipio de Uruapan para atender personalmente las necesidades de la población. Ahí anunció que avanza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y que próximamente se abrirá la circulación del tramo Pátzcuaro-Uruapan. 

El mandatario destacó que habitantes de la región y el sector productivo contarán con una vía de comunicación más rápida y segura, facilitando el transporte de mercancías. Recordó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. 

Acompañado por su gabinete legal y ampliado; del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; delegados federales; así como otras autoridades estatales y municipales, el mandatario recibió peticiones en materia de medio ambiente, agua, campo y movilidad, principalmente. 

En este marco, el gobernador y el secretario del Migrante, Antonio Soto, entregaron visas de turista a personas adultas mayores beneficiadas con el programa Reencuentro Familiar, para que puedan viajar a Estados Unidos y reunirse con su familia luego de décadas de no verse. 

Durante la audiencia pública se desarrolló una feria de la salud, en la cual se aplicaron vacunas para la prevención de hepatitis b, sarampión, COVID- 19 e influenza, así como mediciones de glucosa, registro de presión arterial, toma de medidas de talla y peso, y difusión de recomendaciones para evitar la proliferación del dengue.

