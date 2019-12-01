En apoyo al Banco de leche humana, instala Brissa Arroyo un “frascotón” en Congreso Local 

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Para dar seguimiento a la agenda legislativa en favor de los derechos de las mujeres e infancias, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso un punto de acuerdo para que se instale el “frascotón” en el Congreso Local, mismo que fue aprobado con 28 votos a favor.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que recientemente visitó el Banco de Leche Humana del Hospital de la Mujer en donde conoció por parte de los expertos el proceso de extracción, pasteurización y almacenamiento de la leche materna.

Y justamente, -detalló la Legisladora local-, una de las campañas del Banco de Leche Humana es la del “Frascotón”, que consiste en recolectar frascos de vidrio para almacenamiento seguro de la leche, de ahí la importancia de sumarse a este gran esfuerzo.

Al hacer uso de la palabra en la máxima tribuna del Estado, Brissa Arroyo dijo que el objetivo es que la sociedad, las legisladoras y legisladores, personal del Congreso donen frascos de vidrio con tapa de plástico (pueden ser de mayonesa, Nescafé, mostaza) y posteriormente sean entregados al Banco de leche materna.

“La lactancia materna debe verse como un acto natural y que trae consigo múltiples beneficios a la madre y al recién nacido, a la salud materno-infantil. No más mitos ni prejuicios en este tema, se tiene que normalizar la lactancia”, afirmó.

En el Banco de Leche Humana se desarrollan los procesos de extracción, análisis, pasteurización y conservación de la leche materna que posteriormente es suministrada a neonatos que lo requieren.

Arroyo Martínez refrendó el compromiso de seguir impulsando una agenda legislativa que favorezca el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, infancias y salud, es por ello que en este sentido dará continuidad a las necesidades del Banco de Leche Humana en tema de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de este espacio, aparatos como el pasteurizador y los sistemas de refrigeración que son indispensables para su operación.