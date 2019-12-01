En apoyo a los Reyes Magos, Jeovana Alcántar, entregó juguetes y cobijas en la Cabecera Municipal

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- En gira de trabajo por diferentes colonias de la Cabecera Municipal, Jeovana Alcántar, presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de Regidores del Ayuntamiento, llevando alegría e ilusión, apoyando las tareas de los Reyes Magos, realizó entrega de juguetes y cobija a las niñas y niños que por algún motivo no recibieron la visita de los Reyes Magos.

La alcaldesa, manifestó su alegría de poder ayudar a los Reyes Magos llevando sonrisas y esperanza a los infantes entregando juguetes y cobijas en las colonias de la Antorcha, Colonia Unida, Temendao, Cuitzillos, Linda Vista, Salida a Janamoro y el Parque Infantil de la Colonia Tiro al Blanco, dijo que es un día especial para todos, principalmente para las niñas y niños que reciben con gran alegría e ilusión estos regalos que hoy se dan con mucho cariño y amor a los infantes de esta Cabecera Municipal.

Agregó que la sonrisa de las niñas y niños, los llenan de esperanza y se retroalimentan para seguir trabajando en beneficio de la sociedad, buscando siempre el desarrollo y el mejor nivel de vida de todos los habitantes del municipio.

Destacó que, en los próximos días, se estarán retomando estas acciones, donde visitará algunas tenencias y comunidades entregando también juguetes y cobijas; indicó que, como administración municipal, se continúa trabajando en pro del municipio, por lo que exhortó a la ciudadanía a unir esfuerzos para Juntos Avanzar y lograr el Hidalgo que todos queremos, porque Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.