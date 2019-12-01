En Apatzingán, prevenir el delito e impartir justicia es defender la soberanía de Michoacán: Torres Piña

Apatzingán, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Desde la tierra de los limoneros, una región cuya gente trabajadora ha sido agraviada por la inseguridad y la delincuencia, Carlos Torres Piña afirmó que la recuperación de la paz exige atender las causas, fortalecer la prevención del delito y garantizar que ninguna agresión quede impune.

Durante su rueda de prensa, sostuvo que la soberanía no sólo se defiende desde las instituciones, sino protegiendo el derecho de las familias a vivir, trabajar y producir sin amenazas ni extorsiones. Por ello, señaló que la prevención y una impartición de justicia firme, cercana y eficaz deben ser las bases para devolver la tranquilidad a las comunidades de la Tierra Caliente.

Torres Piña subrayó que el gran objetivo de la transformación en Michoacán es construir un estado donde la ley proteja al pueblo, la seguridad acompañe al desarrollo y quienes sostienen la economía regional, como los productores de limón, puedan trabajar con libertad, dignidad y certeza.