En aniversario de la primaria Mariano Jiménez reitera Brissa Arroyo compromiso con educación 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:11:46
Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- En el marco de la ceremonia cívica por el 141 Aniversario de la Escuela Primaria “Mariano Jiménez”, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, reiteró su compromiso con la educación.

Arroyo Martínez agradeció la invitación al director del turno matutino J. Reyes Alejandre Torres, y expresó la voluntad de acompañar las gestiones que se hagan ante las diversas dependencias para el mejoramiento de la escuela.

“Estamos sin duda frente a una de las primarias más emblemáticas de Morelia y del Estado, que es parte de la historia educativa en México, un centro del saber  y formador de talentos, y que también ha sido testigo de grandes hechos históricos y movimientos estudiantiles que han transformado nuestro país”, expresó la legisladora.

Una educación de calidad y con valores nos hace y nos forma como individuos libres de pensamiento, enfatizó.

Hizo un reconocimiento al personal docente y administrativo por la gran labor que realizan con las infancias, y que muchas de las veces son las maestras y maestros que con su amor y entrega ayudan a que las niñas y niños puedan salir adelante.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, dio a conocer que desde el Congreso del Estado se impulsan iniciativas que permiten mejorar el entorno en que se desarrollan las infancias así como el sistema educativo. 

Compartió que durante su gestión ha recorrido y constatado que en algunos lugares todavía hay escuelas de “palitos”, “y eso no puede seguir existiendo por eso seguimos trabajando desde el Legislativo, ahí tienen a una aliada”.

Brissa Arroyo, -acompañada del director J. Reyes Alejandre y personal de la institución-, recorrió el aula de labores y manualidades para conocer la exposición y trabajos finales de los alumnos, además de participar en el corte de listón inaugural de la remodelación de la “Cooperativa Erandi”. 

Asistieron a este acto cívico, representantes de la Secretaría de Educación del Estado, así como de la sociedad de padres de familia.

Noventa Grados
