En 2025, Échale una Mano contra el Dengue llegó a cientos de colonias de Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 13:24:55

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.- Como parte del recuento del trabajo realizado en 2025, el diputado local Juan Carlos Barragán destacó las jornadas de fumigación del programa Échale una Mano contra el Dengue, con las que se atendieron cientos de colonias de Morelia, con el objetivo de prevenir enfermedades.

Durante este año, las brigadas recorrieron colonias, comunidades y tenencias con el objetivo de reducir riesgos de dengue, zika y chikungunya, llevando acciones preventivas directamente al territorio y atendiendo solicitudes de las propias vecinas y vecinos.

Barragán subrayó que la salud es un tema prioritario y que la prevención salva vidas.

“En 2025 demostramos que cuando se trabaja cerca de la gente, se pueden prevenir enfermedades y proteger a las familias. La salud también se construye con acciones concretas”, señaló.

El programa se desarrolló mano a mano con la ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad social y la cultura de la prevención, además de generar conciencia sobre la importancia de eliminar criaderos del mosquito en los hogares.

El diputado Juan Carlos Barragán reiteró que Échale una Mano contra el Dengue, continuará en 2026 pues la prevención, la cercanía y el trabajo territorial son fundamentales para cuidar la salud de las familias.