En 2025, 376 mil m² intervenidos para la recuperación del Lago de Pátzcuaro: Secma

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:41:22

Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- En el año 2025 se intervinieron 376 mil 482 metros cuadrados para la recuperación del Lago de Pátzcuaro, ello representa que se intervino en 32 manantiales que permitieron la liberación de 89 nacimientos de agua, informó Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente en Michoacán.

En el marco de la primera reunión de trabajo del año del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, el funcionario estatal señaló que también hubo intervención en seis muelles manantiales y seis manantiales canales por parte de la Comisión Estatal de Pesca (Compesca).

Detalló que se generaron empleos mil 40 empleos temporales para las faenas con maquinaria acuática y terrestre, durante 39 semanas, con una inversión de 30 millones de pesos; además se conformó el el corredor Biocultural del Lago de Pátzcuaro, con una superficie ir de 8 mil 211 Ha.

Entre otros logros, se evitó la llegada de 41 mil 355 metros cúbicos de azolve, además de la dispersión de semillas con dron en 22 Ha, lo que benefició a 35 localidades.

En cuanto a las acciones de seguridad para evitar la extracción ilegal de agua, Alejandro Méndez expuso que en 2025 fueron detenidas tres personas por la extracción ilegal, así como el decomiso de 12 unidades, seis cateos, 16 vehículos asegurados, 16 motores, así como cinco predios e inmuebles relacionados con actividades de extracción; 48 bombas; tres represas inhabilitadas; cuatro mil 158 metros de manguera asegurados.

Puntualizó que en estos operativos participaron 86 elementos de la Guardia Civil.