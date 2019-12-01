Empresa Farmacéutica anuncia inversión de 460 mdp para Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:19:14

Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo de 2026.- Una conocida empresa farmacéutica anunció una inversión para Querétaro de 460 millones de pesos cuyo monto se distribuida en tres etapas lo que permitirá generar 500 empleos directos y más de 800 indirectos, confirmó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro.

Explicó que la apertura de nuevas sucursales del corporativo Farmacias del Ahorro forma parte de un plan de expansión que consolida a la empresa como uno de los líderes del sector farmacéutico en México.

Destacó que la compañía no solo representa un referente nacional en acceso a medicamentos, sino también en estándares de servicio, logística y responsabilidad laboral.

“No estamos anunciando solamente la apertura de una farmacia más, sino la expansión de uno de los líderes más importantes del sector”.

Detalló que el proyecto contempla la apertura de 40 nuevas sucursales en Querétaro, con una inversión superior a 460 millones de pesos, distribuida en tres etapas y se estima que esta expansión generará un impacto económico de más de 750 millones de pesos anuales.

Subrayó que la expansión representa más de 22 mil 400 metros cuadrados en unidades económicas fijas, lo que equivale a una inversión de gran escala comparable con proyectos industriales de alta tecnología.

Por otro lado, Sterling Sánchez afirmó que la empresa se integrará a la bolsa de empleo municipal y participará en jornadas de empleabilidad para acercar las oportunidades directamente a las familias queretanas.

“Este esfuerzo refleja la política económica social que impulsa el alcalde Felifer Macías: generar inversión y empleos, pero sin olvidar a quienes más lo necesitan”.

Tras este anuncio, el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, anunció el inicio de la Semana Santa con resultados concretos en materia de inversión y generación de empleo, tras la expansión de Farmacias del Ahorro en la ciudad.

Enfatizó que la llegada de la cadena farmacéutica es un mensaje de confianza hacia Querétaro, donde se privilegia la seguridad pública, la certeza jurídica y el respeto a las reglas para atraer inversiones.

“Una institución gubernamental debe ser facilitadora. No hay mejor programa social que el empleo formal, y por eso somos líderes en este rubro”.

El proyecto, dijo, contempla la apertura de 40 nuevas sucursales, con una inversión superior a 460 millones de pesos, que generará más de 500 empleos directos y hasta 800 indirectos, beneficiando a cientos de familias queretanas.

Además, Señaló, se firmó un convenio de colaboración entre el municipio y Farmacias del Ahorro para llevar jornadas médicas gratuitas a comunidades como Santa Rosa Jáuregui y Carrillo Puerto.

Estas jornadas incluirán consultas generales y entrega de medicamentos para atender enfermedades frecuentes como problemas respiratorios, gastrointestinales, diabetes, hipertensión y salud mental.

El director regional de operaciones de Farmacias del Ahorro, Alfredo Fernando Manzo Suárez, anunció la expansión de la cadena farmacéutica en Querétaro, destacando que el bienestar es parte del origen y misión de la empresa desde su fundación en 1991 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actualmente, aseveró, Farmacias del Ahorro cuenta con cerca de 2 mil sucursales en todo México, consolidándose como líder nacional en acceso a medicamentos y servicios de salud. La empresa eligió a Querétaro como un punto estratégico para su crecimiento debido al potencial de mercado, el auge inmobiliario y el crecimiento poblacional superior a la media nacional.

Anunció que, dentro de su plan nacional de crecimiento para 2026, se abrirán 200 nuevas sucursales en el país, de las cuales el 20 por ciento estarán en Querétaro, consolidando la ciudad como un punto estratégico para el sector.

Con esta estrategia, la cadena busca fortalecer el acceso a la salud en el municipio, ofreciendo un catálogo amplio de medicamentos, orientación médica gratuita, beneficios del Monedero del Ahorro y servicio de entrega sin costo en una hora.

“Con este paso reafirmamos un liderazgo que se traduce en servicio y cercanía para todo Querétaro. En Farmacias del Ahorro a Querétaro los queremos bien”.