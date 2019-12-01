Empleo temporal para el rescate del lago de Pátzcuaro se reactiva en marzo: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que, con una inversión estatal de 40 millones de pesos, se reactivará en marzo el Programa de Empleo Temporal para mil habitantes de las comunidades aledañas a la cuenca del lago de Pátzcuaro, quienes realizarán labores para el rescate y conservación de uno de los cuerpos de agua más importantes de México.

En la primera reunión del año del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, donde se presentaron los resultados de los años 2024 y 2025, así como los proyectos que se llevarán a cabo este 2026 por parte de autoridades federales, estatales, municipales y de comunidades indígenas y con autogobierno, señaló la necesidad de trabajar de manera conjunta para darle continuidad a esta tarea.

Ramírez Bedolla explicó que las personas beneficiadas se emplearán a través de la Comisión Estatal y Gestión de Cuencas (Ceac), la Comisión de Pesca (Compesca) y la Comisión Forestal (Cofom), que estarán coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Secma).

El mandatario informó que, con la Comisión Nacional del Agua, ya se presentó el proyecto para la tecnificación del manantial y el distrito de riego de Chapultepec; que se contempla rehabilitar el manantial de Chapultepec a Ihuatzio, con el uso de maquinaria acuática especializada; concluir la rehabilitación del manantial de Erongarícuaro; y eliminar la chúspata del cuerpo de agua.

Agradeció a la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) por la dispersión aérea de semillas de árbol que se realizó el año pasado por medio de drones, como parte de los trabajos de reforestación, coincidió en la necesidad de establecer las brigadas contra incendios para esta temporada de estiaje, para salir de los 10 estados del país con mayor superficie afectada.

El mandatario solicitó al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) aprovechar al máximo la Indicación Geográfica del pez blanco y realizar la transferencia de tecnología a las comunidades, ya que se trata de una especie fundamental para la economía de la región. De igual forma, pidió redoblar los esfuerzos con más maquinaria acuática para la limpieza del lago y lograr el rescate de cuatro manantiales que aún quedan por rehabilitar.

Durante la reunión, las y los integrantes del comité interinstitucional informaron al mandatario los resultados de los últimos años y los planes para este 2026, entre ellos, continuar con las labores de reforestación, con la meta de plantar 10 millones de árboles, de los cuales, 1.5 millones serán solo para la cuenca del lago de Pátzcuaro.

También, concluir la limpieza de canales y continuar con la rehabilitación de manantiales; producir un millón de especies nativas del lago y cultivar pez blanco a través de la acuicultura; mantener recorridos contra el robo de agua y dar seguimiento a las denuncias interpuestas por este delito; construir presas y obras de contención para la retención de suelos.

Ramírez Bedolla instruyó a su gabinete atender las solicitudes que realizaron los habitantes de las comunidades indígenas y con autogobierno, con quienes se trabaja de manera coordinada con temas específicos para contribuir con las tareas de rescate.

Participaron en la reunión de trabajo los secretarios de Medio Ambiente, Alejandro Méndez; Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa y de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez; la directora de la Comisión Forestal, Martha Rendón; el director de la Comisión de Pesca, Ramón Hernández; entre otras autoridades estatales y municipales, delegados federales, representantes de las comunidades indígenas y con autogobierno; y el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola.