Emma Rivera presenta iniciativa que busca proteger la cocina tradicional de la Región Oriente

Emma Rivera presenta iniciativa que busca proteger la cocina tradicional de la Región Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 14:23:03
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Morelia, Michoacán, a 02 de octubre del 2026.- La diputada local Emma Rivera Camacho presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán a la Cocina Tradicional de la Región Oriente, con énfasis en los sistemas alimentarios de los pueblos Mazahua, Otomí y mestizo de Zitácuaro.

Desde la tribuna, destacó que la propuesta recoge una lucha comunitaria de más de 14 años y da continuidad a la declaratoria aprobada por unanimidad por el Cabildo de Zitácuaro. El reconocimiento estatal permitiría proteger los conocimientos colectivos, promover el comercio justo y respaldar a productoras del campo y cocineras tradicionales.

Rivera Camacho reivindicó especialmente el trabajo de las mujeres que han preservado desde los fogones la memoria, la cultura y los conocimientos de sus comunidades. Señaló que la cocina tradicional representa también la milpa, la medicina ancestral, el cuidado del agua y de la tierra y la soberanía alimentaria. 

Finalmente, señaló que la declaratoria estatal contribuiría a respaldar la postulación de Zitácuaro ante la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Gastronomía y fortalecer la cadena de valor gastronómica de la región. “Protejamos la historia que se cultiva en el campo y se transforma en el fogón”, expresó.

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