Emite Congreso de Michoacán convocatoria oficial para la Condecoración “La Mujer Michoacana” 2026

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- Con la premisa de reconocer y visibilizar a las personas, instituciones o asociaciones, que han destacado por realizar trabajos o proyectos en favor de las mujeres michoacanas, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, lanzaron la convocatoria para la Condecoración “La Mujer Michoacana 2026”.

Esta condecoración se entregará a la persona, institución o asociación civil que se haya destacado por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva dentro de la sociedad michoacana, en la atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad o adultas mayores.

También para quienes hayan realizado labor social con y para las mujeres y diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, por los derechos y el desarrollo integral de las mujeres, el fomento a la participación política, social, cultural y económica de las mujeres michoacanas.

El periodo de registro para hacerse acreedor o acreedora a esta condecoración inició el pasado 12 de febrero y concluirá el próximo 24 del presente mes, las o los interesados deberán de llevar la documentación requerida a la oficina de la Secretaría de Servicios Parlamentario en el Palacio Legislativo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, o en la dirección de correo electrónico: mujer.michoacana@gmail.com.

La convocatoria oficial ya se encuentra en las redes sociales oficiales del Congreso del Estado y en el sitio web de este Poder Legislativo en el siguiente link: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/02/MUJER-MICHOACANA2026_20260212_162010_0000.pdf