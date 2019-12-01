Elementos de patrullaje y proximidad portarán Body Cam en Michoacán, adelanta Ramírez Bedolla

Elementos de patrullaje y proximidad portarán Body Cam en Michoacán, adelanta Ramírez Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:24:10
Morelia, Michoacán, a 19 de enero del 2026.- Elementos de patrullaje y de mayor proximidad con la población serán quienes porten las 800 Body Cam (cámaras corporales) que ha adquirido la Guardia Civil, así lo anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal enfatizó que en esta primer etapa de dotación, estas cámaras son principalmente para los elementos que están a cargo de patrullas o tienen contacto directo con la población como los elementos que realizan patrullaje de Seguridad Vial o en carreteras.

“Es para garantizar seguridad de ambas partes, tanto de los elementos, como de los ciudadano”, mencionó al recordar que ya no hay cobro de multas en Michoacán.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, señaló que se dotó de aproximadamente de mil 69 armas, entre ellas, algunas de grueso calibre tipo castrense para hacer frente a la delincuencia organizada, con lo que se mejora las capacidades operativas.

También se adquirieron 42 vehículos Police interceptor; 22 tipo RAM 2500; 17 Jettas A7 trendline; así como 25 Ford; 5 vehículos blindados de ataque para tareas tácticas especializadas; 340 chalecos balísticos.

