El uso responsable del agua en el área de la salud es vital: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:54:58

Morelia, Michoacán; 16 de abril del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado del agua en espacios donde este recurso es esencial, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, encabezó una visita al Hospital de la Luz como parte del programa Guardianes del Agua, Morelia.

Durante el encuentro, se trabajó de manera cercana con personal de distintas áreas del hospital, entre ellas cocina, calidad, farmacovigilancia, intendencia, dirección administrativa, atención al paciente y enfermería, destacando el papel fundamental que desempeñan en el uso responsable del agua dentro de sus funciones diarias.

En su mensaje, Adolfo Torres, subrayó que el agua es un recurso indispensable para la operación hospitalaria, ya que múltiples procesos de salubridad, limpieza, atención médica y funcionamiento general dependen directamente de su disponibilidad y calidad.

“Muchos procesos no se pueden llevar a cabo sin agua; su labor es vital y este recurso también lo es para ustedes”, destacó.

Asimismo, explicó que el Ooapas realiza un trabajo constante en sus plantas para tratar, limpiar y garantizar que el agua llegue en condiciones óptimas tanto a hospitales como a los hogares morelianos, resaltando la importancia de valorar todo el proceso detrás de cada gota.

Se recordó que el agua que abastece a la ciudad proviene de fuentes como el manantial de La Mintzita y la presa de Cointzio, así como de zonas como San Miguel del Monte, recorriendo más de 15 kilómetros a través de la infraestructura hidráulica para llegar a su destino, lo que refuerza la necesidad de hacer un uso consciente.

Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Ooapas continúa fortaleciendo acciones orientadas a la preservación del agua y la mejora de los servicios públicos

Finalmente, se hizo un llamado al personal a reportar cualquier fuga o anomalía, reiterando que la participación de todos es clave para el cuidado del agua.