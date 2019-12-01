“El teleférico de Uruapan es símbolo de una transformación que pone lo mejor al servicio del pueblo”: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 12:39:10

Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.— El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, destacó que la inauguración del teleférico de Uruapan, el 18 de abril, representa un paso histórico en la modernización del transporte público en la entidad, y consolida a Michoacán como referente nacional en innovación y movilidad con sentido social.

Señaló que esta obra, impulsada por el Gobierno del Estado encabezado por el maestro Alfredo Ramírez Bedolla, no solo transforma la manera en que se mueve la ciudad, sino que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.

“El teleférico de Uruapan no es una obra más, es una solución concreta a los problemas de movilidad de la gente. Reduce tiempos de traslado, mejora la conectividad y acerca

oportunidades para quienes más lo necesitan”, afirmó.

Jesús Mora subrayó que este proyecto sintetiza el sentido profundo de la Cuarta Transformación: cuando se dice “primero los pobres”, también se está diciendo que lo mejor debe ser para el pueblo.

“Durante años se pensó que la modernidad era privilegio de unos cuantos. Hoy estamos demostrando lo contrario: que las obras más innovadoras, eficientes y dignas deben estar al servicio de quienes históricamente fueron olvidados”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el teleférico será un sistema de transporte accesible, eficiente, incluyente y amigable con el medio ambiente, al ofrecer una alternativa sustentable frente al

crecimiento urbano y la demanda de movilidad en Uruapan.

Asimismo, enfatizó que este tipo de proyectos marcan una diferencia clara con el pasado.

“El sello de la transformación en Michoacán no son las obras faraónicas que solo servían para la foto o para el negocio de unos cuantos. Hoy hablamos de obras que cambian la vida de la gente, que resuelven problemas reales y que tienen un impacto directo en el bienestar colectivo”, señaló.

Finalmente, Mora González afirmó que la inauguración del teleférico no solo representa el cumplimiento de un compromiso, sino el inicio de una nueva etapa para Uruapan y para Michoacán.

“Estamos construyendo un estado más moderno, más justo y con visión de futuro. Y lo estamos haciendo con obras que se sienten, que se usan y que dignifican la vida de nuestro pueblo”, concluyó.