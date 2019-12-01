El teleférico de Morelia transformará la visita al Zoológico en una experiencia única

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 09:32:30

Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- El nuevo teleférico de Morelia no solo transformará el transporte público sino que se consolidará como un pilar de la movilidad moderna urbana, garantizando a miles de familias un traslado rápido, económico y directo hacia el Zoológico de Morelia, uno de los principales espacios de recreación de la ciudad.

Este nuevo sistema de transporte reducirá significativamente los tiempos de traslado al conectar el norte con el sur de la ciudad. Facilitará el acceso directo al recinto sin necesidad de transbordos, permitiendo que las familias viajen cómodas y de forma accesible.

El teleférico contará con seis estaciones estratégicamente ubicadas, lo que permitirá a los habitantes de las zonas cercanas incorporarse de manera inmediata al sistema y llegar a su destino en menos tiempo. Esta conectividad contribuirá a disminuir la congestión vehicular en la ciudad.

Además de su funcionalidad, el proyecto destaca por ofrecer un trayecto inigualable a los usuarios, quienes podrán disfrutar de vistas espectaculares del parque y sus alrededores, convirtiendo cada viaje en una experiencia memorable.

Esta obra representa un paso importante hacia una movilidad más moderna, sustentable e incluyente en Morelia, beneficiando a miles de familias y marcando un antes y un después en el desarrollo urbano de la ciudad.