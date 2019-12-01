El SEDIF encabeza junta con el Sistema Penitenciario a favor de la protección efectiva de la niñez en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Generar estructuras de protección a los infantes que tienen relación con personas y familiares privados de su libertad, fue uno de los objetivos principales de la Junta Interinstitucional que presidió el procurador estatal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes (PPNNA), Manuel Hernández Rodríguez, donde participaron la Comisión del Sistema Penitenciario del Estado, el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial y representantes de las procuradurías de los Sistemas DIF Municipales.

En su mensaje, Hernández Rodríguez habló sobre la importancia de la coordinación de trabajos, la perspectiva de infancia y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversia que establece un marco legal para la mediación y el arbitraje a nivel nacional, promoviendo soluciones pacíficas y eficientes a conflictos, esto incluye la regulación de procedimientos que permiten a las partes involucradas resolver su problemática de manera voluntaria y sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

“Que orgullo poder intercambiar esfuerzos, atender a las familias y a las personas que se encuentran privadas de su libertad, sobre todo desde un enfoque orientado hacia las infancias que están en el exterior. Podemos ser factor de cambio, gracias a los que nos acompañan, magistrados, jueces y representantes del Centro Alternativo de Justicia, porque los mecanismos alternativos son una gran herramienta con un enfoque humano en la democracia y la justica”, dijo.

Algunas de las atribuciones de la Procuraduría de Protección de NNA es brindar asesorías mensuales a las personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Femenil de Querétaro en asuntos relacionados con el derecho familiar; servicios y registros extemporáneos de niñas y niños; y capacitaciones en temas de primera infancia.