El Reparito, comunidad de Huetamo estrenó cancha de voleibol y plaza-jardín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:21:03

Huetamo, Michoacán, a 10 de abril 2026.- Fomentando la práctica del deporte y el esparcimiento familiar, el alcalde Pablo Varona Estrada continúa llevando progreso y desarrollo a las localidades, esta vez tocó el turno a El Reparito, un lugar lleno de vegetación y gente cálida.

En este lugar, se construyó una cancha de voleibol llanero, a gusto de los habitantes, que también solicitaron un espacio de plaza con áreas infantiles y verdes para el disfrute de las familias que ahí habitan.

Sin duda que este espacio vino a transformar el rostro de esta comunidad y a ser punto de encuentro todas las tardes.