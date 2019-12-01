El PVEM en Michoacán consolida su crecimiento como segunda fuerza política y ratifica su proyecto de “La Familia Verde”

Morelia, Michoacán 19 de octubre de 2025.- En un encuentro de unidad, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, ratificó el proyecto de “La Familia Verde”, destacando la transformación histórica del partido de una voz solitaria a la segunda fuerza política en la entidad.

Ante militantes, alcaldes, regidores y coordinadores, Núñez Aguilar subrayó que el sueño de construir un partido colectivo, sembrado desde que asumió la dirigencia en septiembre de 2017, hoy es una realidad. “Pasamos de que dijeran ‘ahí viene el del Verde’ a ‘ahí vienen los del Verde’”, afirmó.

El líder ecologista presentó cifras contundentes del crecimiento: más de 90 mil afiliados, más de 150 mil votos en los últimos tres comicios y una estructura viva en 85 municipios. Este esfuerzo, dijo, se traduce en resultados tangibles: de 3 alcaldías en 2015, se pasó a 15 en 2024, además de 86 regidurías, 3 sindicaturas, 6 diputados locales y 1 diputado federal.

Reconoció el invaluable respaldo y la visión del líder nacional, Arturo Escobar y Vega, así como el trabajo de su equipo, especialmente de su esposa Isania Solórzano, y de todas las bases en el territorio. También destacó programas sociales emblemáticos como “Tacos, Cámara y Acción”, “Jueves de Mujeres” y “Ver de Verdad”, que han beneficiado a emprendedores, mujeres y adultos mayores.

“Hoy visualizamos un Futuro Verde para Michoacán, con más mujeres como Nayeli Fernández, más jóvenes transformando la entidad y el respaldo de liderazgos nacionales. Este partido es de todos los que aman servir con honestidad y con vocación de servicio”, concluyó Núñez Aguilar, ratificando el compromiso de seguir trabajando con humildad y constancia por un Michoacán más verde y justo.

Destacó iniciativas traducidas en programas de acción como “Tacos, Cámara y Acción”, que fomenta el comercio moreliano; los “Jueves de Mujeres”, un espacio transformador de sororidad y empoderamiento femenino gracias al trabajo de Mirna y su equipo; y “Ver de Verdad”, programa con el que se han entregado más de 30 mil lentes para vista cansada en todo el estado, mejorando la salud visual de adultos mayores.

“Neto” Núñez cerró su intervención “futureando” y visualizando un partido con más mujeres como Nayeli Fernández; más jóvenes como Christian Jaramillo, Juan Carlos Velasco, Josué Mejía y Fernando Chagolla; y un Congreso con diputadas como Sandra Arreola y una bancada sólida.