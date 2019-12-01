El proyecto del Transporte Eléctrico Gratuito para el Centro Histórico de la capital queretana, ya cuenta con rutas y paradas definitivas: Pedro Ángeles Luján

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- El proyecto Transporte Eléctrico Gratuito para el Centro Histórico ya cuenta con rutas y paradas definidas, aunque aún se encuentra en análisis administrativo y presupuestal, confirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.

Esto, luego de que el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, vislumbró que el proyecto de Transporte Eléctrico Gratuito para el Centro Histórico de la capital podría comenzar operaciones en ocho semanas. “Nuestro proyecto de transporte eléctrico gratuito para el Centro Histórico está a punto de echarse a andar. Ya el proyecto está listo en la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro y que lo venimos trabajando también con la Agencia de Movilidad del Estado; es decir, lo estamos trabajando en conjunto. Es mi interés que tiene que estar la gente viendo ya estas unidades en máximo dos meses”.

Explicó que las unidades eléctricas estarán diseñadas para integrarse con el sistema Qrobus, transitando cerca de sus estaciones y de estacionamientos estratégicos, es decir, los usuarios podrán transbordar desde el transporte público hacia estas unidades para realizar actividades escolares, comerciales o de servicios en el centro.

“Quienes lleguen en automóvil podrán dejarlo en estacionamientos más alejados y evitar ingresar al primer cuadro y se han trazado las rutas y se han identificado aproximadamente 30 paradas”.

Reconoció que el número de autobuses aún no está definido, ya que depende del análisis de frecuencias de operación, aspecto clave para garantizar un servicio eficiente. “Esto nos va a determinar el número de buses.

Respecto a la adquisición de las unidades, Ángeles Luján indicó que todavía no se ha lanzado la licitación pues el proyecto se encuentra en la fase de análisis administrativo y presupuestal, tal como lo adelantó el alcalde.