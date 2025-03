El PRI es un partido de destino, no de nostalgia: Memo Valencia

Atapaneo, Michoacán, a 23 de marzo de 2025.- “El PRI sigue siendo una fuerza de raíces profundas y con visión de futuro. No somos un partido de nostalgia, somos un partido de destino”, enfatizó el diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia, durante su intervención como orador principal en la Ceremonia por el 31 Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se llevó a cabo en la Secundaria Técnica 114.

Asimismo, recordó que el poder debe ser herramienta de una verdadera transformación y no de autocomplacencia.

“Somos un partido que no nació para administrar inercias, sino para encabezar causas. La causa de la justicia, de la seguridad, de la dignidad, las causas de la Revolución Mexicana y las causas de Luis Donaldo Colosio Murrieta”, señaló.

En ese orden de ideas, indicó que hoy, más que nunca, las y los priistas deben alzar la cabeza con mucho orgullo, porque ya no están por moda o conveniencia, sino porque creen en México, aman a sus comunidades y saben que pueden ser mejores a pesar de los errores del pasado.

“Queremos un México con ley, pero con justicia, con gobierno, con ciudadanía, con desarrollo y con dignidad. Ese es el camino y las y los priistas de Michoacán no lo vamos a olvidar. Con Colosio en la memoria y con Colosio en el corazón, sigamos adelante porque la esperanza no está perdida”, dijo.

Sobre el político sonorense, destacó su congruencia, de la cual dijo, “desafortunadamente es lo que más hace falta hoy en la política. Es muy fácil aplaudir a la congruencia por caer en la tentación del oportunismo. Y desafortunadamente hoy en la política se construyen más complicidades que lealtades”, manifestó.

Memo Valencia puntualizó que esa situación debe cambiar y por ello, hay que trabajar para que las lealtades sean las que prevalezcan en el actuar diario de la política.

El líder estatal reconoció que al igual que Luis Donaldo Colosio, comparte su amor por México y su gente, su ética de trabajo, honradez y valor temerario, pero sobre todo, la mejor enseñanza, “su hambre y sed de justicia”, que no murieron con él hace treinta y un años.

También lamentó que cada año que pasa, la sequía y hambruna de justicia crece, como los recientes hechos en Teuchitlán Jalisco y por ello, la mayoría de las y los mexicanos se sienten agraviados por tantas distorsiones que hacen de la ley y a la terca realidad los supuestos transformadores de México.

“Y no, no pedimos mucho, solo queremos maíz en lugar de minas sembradas en nuestras parcelas. Queremos diálogo en lugar de enfrentamientos. Queremos compromiso en lugar de divisiones. Queremos campos deportivos y no campos de exterminio. Queremos vida en lugar de muerte”, recalcó.

Durante la Ceremonia, se entregaron medallas a alumnas y alumnos de excelencia; se colocaron ofrendas florales en el busto de Luis Donaldo Colosio y hubo toque de silencio en memoria del gran político priista.

Estuvieron presentes, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; la regidora de Morelia y secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; el presidente de la Fundación Colosio en el estado, Evelio Segura; el alcalde de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López; secretarias y secretarios; el director de la Escuela Secundaria 114, profesor Melchor Castro Couto; así como autoridades administrativas, escolares y padres de familia.