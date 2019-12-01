El presupuesto 2026, fue pensado en las familias queretanas: Gustavo Leal 

Querétaro, Querétaro, 13 de diciembre de 2025.- El secretario de Finanzas del estado de Querétaro, Gustavo Arturo Leal Maya explicó que el presupuesto enviado y rechazado este sábado, 13 de diciembre, por los diputados de la cuarta transformación (4T), en la LXI Legislatura, fue pensado en las necesidad de las familias queretanas.

“Quiero decirlo con toda claridad, presupuesto 2026 se pensó en la gente, en las familias de Querétaro y en su bienestar, no fue un documento ni frío, ni improvisado fue el resultado de escuchar la realidad que viven miles de hogares en nuestro estado”, dijo.

Asimismo aseguró que en su conformación más de 300 funcionarios públicos trabajaron durante más de cuatro meses, para que pudiera dar respuesta a las necesidades de la gente.

“Nosotros priorizamos los temas de seguridad, salud, educación, la información se presentó con oportunidad, por eso se fortaleció a los municipios, se destinaron recursos para contingencias, además propuso un aumento al presupuesto de la UAQ, porque creemos en los jóvenes y en su futuro”.

De acuerdo con el funcionario, el presupuesto se construyó con responsabilidad, con apego a la ley u con la visión del estado a largo plazo, sin comprometer la estabilidad del estado.

“En el presupuesto de compromete el 91 por ciento al gasto social y el 9 por ciento a temas administrativos, es un presupuesto con un carácter social”.

Por último afirmó que el presupuesto 2026 fue definido a través de una ruta de disciplina, transparencia y planeación, “poniendo al centro a las familias queretanas”.