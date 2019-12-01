El Plan Michoacán demuestra que la paz se construye con justicia social y bienestar: Carlos Torres Piña

El Plan Michoacán demuestra que la paz se construye con justicia social y bienestar: Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:25:06
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Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.– Los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia confirman el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la transformación del estado y con una estrategia que no se limita a combatir la delincuencia, sino que atiende las causas de la violencia, genera oportunidades y fortalece el bienestar de las familias, destacó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía.

Tras la presentación de resultados realizada por la presidenta de México, Torres Piña resaltó que el Plan Michoacán registra un avance general del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas. Entre los resultados destacó las becas para más de 795 mil estudiantes, la construcción de nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro, los proyectos carreteros, las obras de agua potable en los 113 municipios y los programas sociales que benefician a más de un millón de michoacanas y michoacanos.

“Durante muchos años se quiso resolver la inseguridad únicamente con policías y cárceles, mientras se abandonaba a las comunidades, al campo y a los jóvenes. Hoy tenemos una presidenta que entiende que la paz también se construye con escuelas, hospitales, empleo, caminos y oportunidades. Esa es la diferencia de un gobierno de izquierda”, expresó.

El coordinador estatal subrayó que los avances en educación, vivienda, infraestructura, desarrollo económico y apoyo a los pueblos indígenas representan una oportunidad para atender las desigualdades históricas de Michoacán. Reconoció que todavía existen desafíos importantes en materia de seguridad y sostuvo que el combate a la impunidad debe avanzar de manera conjunta con la atención a las causas sociales de la violencia.

Finalmente, Torres Piña afirmó que desde la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación se continuará recorriendo Michoacán, escuchando a sus comunidades y articulando sus necesidades para acompañar y fortalecer los esfuerzos de transformación. “Nuestro compromiso es que estos avances lleguen a cada región y se traduzcan en mejores condiciones de vida. Michoacán no puede volver al abandono del pasado; la transformación tiene que profundizarse y llegar a todas y todos”, concluyó.

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