El Partido Verde en el distrito XVIII se deslinda de la diputada Anabet Franco Carrizales

Huetamo, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- La coordinación regional del partido verde ecologista de México, distrito XVIII con cabecera en Huetamo, manifestamos un gran descontento en el desarrollo de las políticas públicas y en el desempeño de la gestión que encabeza nuestra representante distrital de la coalición Morena-PTPVEM, la diputada Anabet Franco Carrizales, dado a que no se ha cumplido con los compromisos que se pactaron con nuestros referentes que tenemos en cada uno de los municipios (Carácuaro, Susupuato, Tuxpan, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo, Jungapeo, San Lucas, Juárez ).

Además, de los atropellos a nuestros liderazgos y simpatizantes de nuestro partido, que en su momento tuvieron a bien apoyarla y después ser desconocidos, también ha hecho caso omiso a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, tomando en consideración la problemática regional y esto en estricto apego a los principios básicos del movimiento político que encabeza, el de "no mentir", "no robar" y "no traicionar al pueblo".

Cabe mencionar que somos un distrito disciplinado que reconocemos el liderazgo de nuestro presidente estatal del partido verde Dip. Ernesto Núñez Aguilar en el cual confiamos que el rumbo que tome nuestro dirigente en política, será para bien de Michoacán. Sin embargo, no podemos volver acompañar políticamente a lo que vimos que no funciona, no es el partido es la persona.

El partido verde en la elección del 2024 en la coalición "Sigamos Haciendo Historia", le confió más de nueve mil votos ya que con su partido y su imagen desgastada no le daban los números para ganar.

Señalamos y reprobamos el mal desempeño con el que se viene desarrollando la diputada, dado que se abandonaron las causas justas de los ciudadanos que confiaron y votaron a favor de este proyecto político.

Sectores como el ganadero, campesino y el comercio principalmente, no se atendieron a la altura de las circunstancias. Una total apatía y desatención de los problemas básicos de la región fue lo que se vivió en esta representación de la diputada Anabet Franco Carrizales, derivado de la distracción y atención a otros personajes y liderazgos con desconocimiento y desinterés de la región. Es tiempo de rendir cuentas, pagar facturas a los ciudadanos y que tengan el conocimiento del desempeño realizado. Que se juzgue en base a los logros obtenidos. No se puede repetir ni caer una vez más en retrocesos para los ciudadanos que fielmente confiamos en una representación de coalición partidista. Si no hay logros, no hay confianza, si no hay confianza no hay más votos para este personaje.

En el partido verde seguiremos trabajando hombro a hombro con la gente, ante poniendo siempre el bien común, por encima del bien personal como nos caracteriza. Por una mejor atención del distrito XVIII de Huetamo, Partido Verde ecologista de México.