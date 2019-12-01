El panista Alfonso es el presidente que más ha endeudado a Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 16:05:01

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que el Ayuntamiento panista de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez, pretende endeudar nuevamente a la ciudad, ahora con un crédito de hasta 350 millones de pesos, a pagarse durante 15 años, lo que significaría empeñar el futuro de miles de familias morelianas.

Barragán recordó que ya van tres administraciones del mismo alcalde, y en todas se han solicitado créditos millonarios sin que exista una sola obra de gran calado, infraestructura funcional o mejora real en los servicios públicos que justifique el uso de esos recursos.

“En Morelia no hay obras, no hay mejoras en los servicios, lo único que sí hay es corrupción. Cada año piden créditos y cada año el dinero desaparece sin dar resultados.”, afirmó.

El legislador lamentó que, mientras el presidente municipal intenta culpar al Gobierno Federal por la falta de recursos, la realidad es que la crisis financiera de la capital se debe a los excesos, el desorden administrativo y el uso discrecional del dinero público dentro del propio Ayuntamiento.

Barragán enumeró algunos de los excesos que han marcado la actual administración panista y que fueron dados a conocer en el Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025:

- 180 millones de pesos en asesorías sin resultados visibles.

- ⁠18 millones de pesos en comidas de funcionarios en restaurantes.

- ⁠Más de 300 millones de pesos en arrendamiento de vehículos.

- ⁠Una deuda de 120 millones de pesos con proveedores, que recientemente tuvo dificultades para pagar.

“Mientras las calles están llenas de baches, mientras faltan servicios y mientras no existe una sola obra que presuman, el Ayuntamiento se da lujos, derrocha recursos y hoy pretende comprometer todavía más el futuro de la ciudad”, señaló.

El diputado fue contundente, “no hay un solo proyecto serio que justifique este nuevo endeudamiento. No hay transparencia, no hay resultados. Alfonso es, sin duda, el presidente municipal que más ha endeudado a Morelia.”

Finalmente, Barragán exhortó a las y los integrantes del Cabildo a actuar con responsabilidad y poner por encima el interés de la ciudadanía, no el de una administración que dijo, ya suma siete años gobernando sin resolver un solo problema de la ciudad.

“Morelia no merece más deuda, merece resultados”, concluyó.