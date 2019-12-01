El PAN da resultados en Querétaro, es la primera fuerza política del estado: Martín Arango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:53:25
Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, reconoció el trabajo y los resultados de los gobiernos emanados de Acción Nacional, al señalar que gracias a su desempeño responsable, cercano a la ciudadanía y con visión de largo plazo, durante todo 2025 el PAN registró un crecimiento sostenido en las diversas encuestas de opinión pública, posicionándose como el partido con mayor aceptación en la entidad.

Destacó que estos resultados no son casualidad, sino reflejo de gobiernos que han sabido cumplir, dar resultados y poner al centro el bienestar de las familias queretanas, lo que ha permitido fortalecer la confianza ciudadana en Acción Nacional.

Subrayó que este respaldo social es también una responsabilidad que obliga al partido a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia.

“Estos números nos motivan, pero no nos hacen confiarnos. Son un reconocimiento al trabajo bien hecho por nuestros gobiernos y, al mismo tiempo, un llamado a seguir dando resultados. En Acción Nacional tenemos claro que Querétaro se cuida todos los días, con trabajo, con unidad y con compromiso”.

Enfatizó que 2026 será un año de trabajo intenso para el partido, en el que nadie puede relajarse ni confiarse, por lo que hizo un llamado a toda la familia panista a mantenerse unida, cercana a la ciudadanía y enfocada en seguir cuidando Querétaro, refrendando el rumbo y los valores que han distinguido a Acción Nacional en el estado.

