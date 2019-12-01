El municipio de Corregidora consolida programas sociales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 15:58:40

Corregidora, Querétaro, 6 de abril de 2026.- Los programas sociales impulsados por su administración han sido diseñados con planeación y presupuesto para trascender más allá de su periodo de gobierno, con el objetivo de garantizar continuidad y beneficios duraderos para la ciudadanía, recordó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

Entre las iniciativas, mencionó, el transporte escolar, que busca consolidarse como un programa permanente, así como proyectos de becas, cocina móvil y apoyos sociales que ya cuentan con recursos asegurados hasta el final de la administración.

Sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas en México, el cual fue rechazado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerarlo sesgado, el alcalde señaló que resulta complicado desacreditar un informe de un organismo internacional con el prestigio y seriedad de la ONU.

“No es un ataque político, es un llamado de alerta por lo complejo de este delito y por los rezagos que existen en sus investigaciones”.

Como presidente del Cabildo Metropolitano, subrayó que los municipios deben estar atentos a la recepción de denuncias y notificaciones relacionadas con este delito, colaborando con las autoridades competentes.

Reiteró que la investigación corresponde principalmente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, quienes deben robustecer sus procesos para esclarecer los casos.

“A nosotros nos toca atender la flagrancia y colaborar en lo que corresponda, pero el llamado es a que las fiscalías fortalezcan sus capacidades”.

Reconoció los avances logrados mediante la estrategia de coordinación entre autoridades estatales, municipales y la Fiscalía, lo que ha permitido dar mejores resultados en materia de seguridad. “No dudo de la capacidad de respuesta tanto del Estado como de la Fiscalía General, y seguiremos trabajando en sinergia para disminuir este delito”.