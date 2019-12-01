El Movimiento "Cascos Blancos" de jubilados de la CFE anuncia manifestación pacífica en Morelia para entregar queja a la CNDH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:59:59

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.– Integrantes del movimiento nacional “Cascos Blancos”, formado por trabajadoras y trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), invitan a los medios de comunicación y a los ciudadanos a acompañarlos en la manifestación pacífica que realizarán este miércoles 8 de julio de 2026 en Morelia. El objetivo de esta reunión es acudir juntos a entregar una queja formal ante la CNDH por la violación de sus derechos humanos.

Esta protesta organizada nace porque los directivos y las áreas de administración de la CFE comenzaron a aplicar recortes graves a los ingresos que los extrabajadores ya tenían ganados por ley.

Daño directo a la vida y dignidad de los jubilados

El documento que entregarán explica que las decisiones de la CFE rompen las reglas de la Constitución y de tratados internacionales. Al recortar sus ingresos, se dañan tres cosas fundamentales:

Una vida digna: estos recortes ponen en riesgo la alimentación, la vivienda y la compra de medicinas o tratamientos médicos de un grupo de personas de la tercera edad.

estos recortes ponen en riesgo la alimentación, la vivienda y la compra de medicinas o tratamientos médicos de un grupo de personas de la tercera edad. La protección que ya tenían: la ley dice que las instituciones no pueden ir hacia atrás para quitarle a los ciudadanos los derechos de seguridad social que ya se habían ganado formalmente.

la ley dice que las instituciones no pueden ir hacia atrás para quitarle a los ciudadanos los derechos de seguridad social que ya se habían ganado formalmente. Su patrimonio legal: el dinero de su jubilación no es un regalo; es una propiedad legítima que construyeron trabajando durante décadas para iluminar a todo el país.

¿Qué le piden exactamente a la CNDH?

Durante este acto, el movimiento “Cascos Blancos” solicitará de manera formal:

Protección urgente (medidas cautelares): que la CNDH ordene a la CFE detener inmediatamente cualquier recorte o retención en los pagos mientras las autoridades revisan el caso a fondo.

que la CNDH ordene a la CFE detener inmediatamente cualquier recorte o retención en los pagos mientras las autoridades revisan el caso a fondo. Revisión de la ley: que la CNDH pida al Congreso de la Unión que modifique las reglas que están dañando los derechos ya ganados de los trabajadores.

“Nuestras pensiones representan toda una vida de esfuerzo y aportaciones cuidando la red eléctrica de México. No es justo que ahora nos dejen desprotegidos”, señalaron los representantes del movimiento, quienes esperan contar con el apoyo de la prensa para difundir su exigencia de justicia.