El Marqués va por un presupuesto superior a los 3 mil 800 millones de pesos para el 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:25:18

El Marqués, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- Para el próximo año, el municipio de El Marqués busca ejercer un presupuesto superior a los 3 mil 800 millones de pesos, afirmó el Rodrigo Monsalvo Castellán, alcalde de esa demarcación.

Destacó que el recurso de este año fue de 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo, pretende que este monto se incremente con el objetivo de fortalecer áreas prioritarias como obra pública, seguridad, educación y Salud preventiva.

Destacó que El Marqués es el municipio que más recursos destina a la educación en el estado, reconocimiento que también ha sido avalado por autoridades estatales y federales. “Somos el municipio que más recursos metemos en materia educativa”.

En materia de salud, subrayó que se dará continuidad a programas de prevención a través del Centro Vive, considerado punta de lanza en atención a la salud mental. El municipio mantiene una línea de apoyo con psicólogos y presencia de especialistas en secundarias y bachilleratos, con el propósito de brindar beneficios directos a las familias.

Respecto a la recaudación, aclaró que no habrá incrementos en el pago de predial ni en otros gravámenes.

“El aumento en los ingresos municipales se debe al crecimiento poblacional, pues de las 126 personas que se estiman llegan diariamente a Ciudad Querétaro, más de la mitad orgullosamente llegan a El Marqués. Tenemos un crecimiento cercano al 10 por ciento anual”.

Informó que actualmente se mantiene una promoción del 80 por ciento de descuento en multas y recargos de predial para quienes regularicen su situación y recordó que tras las recientes afectaciones a cerca de 200 viviendas por fenómenos naturales, el gobierno local brindó apoyo inmediato a las familias desde el primer día, incluyendo la entrega de enseres y aparatos domésticos.