El Marqués va por un presupuesto superior a los 3 mil 800 millones de pesos para el 2026

El Marqués va por un presupuesto superior a los 3 mil 800 millones de pesos para el 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:25:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- Para el próximo año, el municipio de El Marqués busca ejercer un presupuesto superior a los 3 mil 800 millones de pesos, afirmó el Rodrigo Monsalvo Castellán, alcalde de esa demarcación.

Destacó que el recurso de este año fue de 3 mil 500 millones de pesos, sin embargo, pretende que este monto se incremente con el objetivo de fortalecer áreas prioritarias como obra pública, seguridad, educación y Salud preventiva.

Destacó que El Marqués es el municipio que más recursos destina a la educación en el estado, reconocimiento que también ha sido avalado por autoridades estatales y federales. “Somos el municipio que más recursos metemos en materia educativa”.

En materia de salud, subrayó que se dará continuidad a programas de prevención a través del Centro Vive, considerado punta de lanza en atención a la salud mental. El municipio mantiene una línea de apoyo con psicólogos y presencia de especialistas en secundarias y bachilleratos, con el propósito de brindar beneficios directos a las familias.

Respecto a la recaudación, aclaró que no habrá incrementos en el pago de predial ni en otros gravámenes. 

“El aumento en los ingresos municipales se debe al crecimiento poblacional, pues de las 126 personas que se estiman llegan diariamente a Ciudad Querétaro, más de la mitad orgullosamente llegan a El Marqués. Tenemos un crecimiento cercano al 10 por ciento anual”.

Informó que actualmente se mantiene una promoción del 80 por ciento de descuento en multas y recargos de predial para quienes regularicen su situación y recordó que tras las recientes afectaciones a cerca de 200 viviendas por fenómenos naturales, el gobierno local brindó apoyo inmediato a las familias desde el primer día, incluyendo la entrega de enseres y aparatos domésticos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inseguridad obliga a suspender clases "hasta nuevo aviso" en localidades de Zinapécuaro, Michoacán
Hombre le prende fuego a su casa tras discutir con su pareja en la colonia Jaujilla de Morelia, a Michoacán; solo hubo daños materiales 
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Capturan a presunto miembro de grupo criminal de Edomex; le decomisan arma abastecida
Más información de la categoria
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Uruapan en "Quiebra Técnica": Diputado Paz pide revisar gastos extraordinarios como helicóptero y nómina de Guardia Ciudadana
“No descansaré hasta que den con los responsables, no me importa si son personas de su mismo partido”: Grecia Quiroz
Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026; México conocerá sus rivales este viernes
Comentarios