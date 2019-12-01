El Marqués acerca servicios de salud gratuitos a mujeres de diversas comunidades

El Marqués, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- Con el propósito de brindar acceso gratuito a servicios de atención médica, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de El Marqués realizará los días 21 y 26 de enero del presente año, la Jornada de Salud y la Jornada Naranja, en beneficio directo de las habitantes de San Rafael, San Gabriel y Agua Azul.

Mediante estas jornadas, el gobierno municipal encabezado por Rodrigo Monsalvo Castelán busca llevar hasta las comunidades diversos servicios médicos, jurídicos y psicológicos que contribuyan a mejorar el bienestar y garantizar la salud de las marquesinas, sin costo alguno.

En este sentido, el 21 de enero se realizará, en el Centro de Salud de Chichimequillas, la Jornada de Salud, dirigida a las habitantes de San Rafael y San Gabriel. Durante dicha jornada se llevarán a cabo estudios de Papanicolau y pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Para acceder a estos servicios, las beneficiarias deberán ser mayores de 18 años, haber cumplido un año desde su último estudio, no estar embarazadas ni menstruando, y presentar copia de su INE, CURP y comprobante de domicilio. Además, para asegurar que las habitantes de San Rafael y San Gabriel puedan acudir, se brindará traslado gratuito hasta el Centro de Salud.

Por otra parte, el 26 de enero, en la comunidad de Agua Azul, se efectuará de las 10:00 a las 13:00 horas la Jornada Naranja, la cual está dirigida a todas las mujeres del municipio que deseen acudir. Adicionalmente, se contará con estudios de Papanicolau y pruebas para la detección del VPH; detección de hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad; aplicación de vacunas; atención dental; planificación familiar; citas para mastografía; entrega de desparasitantes, ácido fólico y electrolitos, así como la entrega de glucómetros y baumanómetros.

Sumado a lo anterior, a fin de contribuir al bienestar integral de las mujeres, en la Jornada Naranja se contará con asesoría jurídica y psicológica gratuita. Para mayor información o en caso de existir alguna duda, la ciudadanía puede comunicarse al 442 238 8400, extensión 1222 o vía WhatsApp al 442 329 7243.

Estas jornadas impulsadas por el municipio de El Marqués representan un gran avance para acercar la salud y la atención integral a las mujeres, promoviendo la prevención y el cuidado oportuno en cada comunidad.