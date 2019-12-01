El mango de Tierra Caliente, siembra esperanza en Gabriel Zamora y Nuevo Urecho: Reyes Galindo

El mango de Tierra Caliente, siembra esperanza en Gabriel Zamora y Nuevo Urecho: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:03:50
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Nuevo Urecho, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22 de Múgica,  refrendó una vez más su compromiso con la gente de la región que representa ante el Congreso del Estado, y acompañó a  productores  y autoridades a la inauguración de la Feria del Mango en Lombardía, así como también acudió a la Fiesta del Mango en Nuevo Urecho, en sus ediciones 2026, que tuvieron lugar este fin de semana. 

El congresista, destacó la labor que día a día realizan las familias dedicadas a este sistema producto para darle movilidad a la economía de la zona, quienes además han demostrado su gran interés por mejorar las técnicas de siembra para contar con calidad de exportación del mango y tener cada vez mayor aceptación en los mercados nacional e internacional. 

"EL mango de Lombardía y de Nuevo Urecho, no se cultiva solo con agua y sol, se cultiva con la memoria de nuestros abuelos y la esperanza de nuestros hijos; por ello quienes se dedican a la siembra de este fruto, buscan que se reconozca a Michoacán como uno de los mejores productores de mango en el mundo", señaló. 

En ese sentido, el legislador dijo que confía en la sabiduría, organización, esfuerzo y patriotismo de nuestros gobiernos y de los campesinos; por ello afirmó que su gente,  seguirá contando con él para avanzar juntos en el desarrollo de todas las actividades agrícolas de la región.

"Sumo mi voz y mis iniciativas a las de ustedes, de sus sueños. El desarrollo de nuestros pueblos tiene que ser a favor de la felicidad. Por ello, desde el Congreso michoacano, ustedes serán mi prioridad y seguiré trabajando de la mano con mi gente", aseguró Reyes Galindo.

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