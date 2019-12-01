“El machismo debe tratarse como un problema cultural y debe erradicarse tanto entre hombres como mujeres": Vanesa Garfias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 16:23:33

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- El machismo es un problema cultural, que debe erradicarse tanto en hombres como en mujeres, reconoció Vanesa Garfias Rojas, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro.

“El machismo debe tratarse como un problema cultural el cual debe erradicarse tanto entre hombres como mujeres por lo que la apertura de foros de diálogo es fundamental para avanzar en este propósito”.

Tras presentar la APP “Quidémonos”, una herramienta única a nivel nacional que fortalece la prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, Garfias Rojas, reconoció que violencia psicológica y la violencia económica, respectivamente sigue prevaleciendo entre la sociedad queretana.

“De acuerdo con los módulos de atención de la Secretaría de la Mujer, los principales índices de violencia reportados son en estos dos rubros por lo que el nuevo Centro de Empoderamiento busca atender ambas problemáticas, no solo ofreciendo herramientas para la autonomía económica, sino también acompañamiento emocional para las mujeres que enfrentan estas situaciones”.

Respecto a la violencia física, la servidora pública aclaró que no se ha reducido, aunque los registros muestran un incremento en los casos de violencia psicológica. “Ningún tipo de violencia es perdonada y todas deberían ser abordadas de la misma forma”.

Destacó que los nuevos espacios y programas impulsados en coordinación con la Fiscalía y el Gobierno del Estado representan un avance significativo para que la justicia hacia las mujeres sea más real y palpable.

Durante la presentación de acciones municipales en favor de la igualdad, Garfias subrayó la importancia de la capacitación interinstitucional para evitar la revictimización y fortalecer la atención integral.

Señaló que la suma de esfuerzos entre distintas instancias es clave para romper sesgos que dificultan el acceso a la justicia. “Hoy estamos avanzando también a escuchar, a la empatía, y estos anuncios que realiza el alcalde abonan muchísimo a ese objetivo”.