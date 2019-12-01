El internet también es un derecho para las juventudes: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:26:39

Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, encabezó la presentación del programa Data Datos Gratis en el plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) en Villas del Pedregal, donde destacó la importancia de acercar herramientas digitales a las y los jóvenes para fortalecer su formación académica.

Ante la comunidad estudiantil, el encargado de la política interna destacó que la conectividad digital es hoy una herramienta indispensable para el aprendizaje, el acceso a la información y el ejercicio pleno de derechos.

“Esta es una herramienta que el Gobierno del Estado pone en sus manos para hacer valer su derecho al internet. Aunque es un derecho universal, en Michoacán más del 10 por ciento de jóvenes como ustedes aún no cuentan con acceso a la red; de ahí la relevancia de este programa”, expresó.

Zepeda explicó que estas iniciativas buscan reducir la brecha digital que aún existe entre las juventudes, permitiendo que más estudiantes cuenten con conectividad para sus estudios y actividades académicas.

Asimismo, llamó a las y los jóvenes a aprovechar la convocatoria vigente: “La invitación es a que se inscriban antes del 8 de marzo, fecha en que cierra el registro, para poder iniciar con la entrega de los chips a partir del 17 de marzo”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el acceso a la conectividad representa hoy un recurso clave para que las y los estudiantes amplíen sus oportunidades de aprendizaje y participación en el entorno digital.