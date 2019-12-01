El IEM declara como valida la renovación del Concejo Comunal de Administración de Santa María Sevina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 19:21:13

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo mediante el cual se califican y declaran válidas las asambleas de barrios y general celebradas en la comunidad de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, para la renovación del Concejo Comunal de Administración correspondiente al periodo 2026–2028.

Durante la presentación del proyecto la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, consejera electoral y presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), quien destacó que el proceso se realizó con pleno respeto a los usos y costumbres y bajo el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas.

El nuevo Concejo Comunal de Administración iniciará funciones el 1º de enero de 2026 y estará integrado por ocho representantes electos en las asambleas de barrio y general, garantizando la participación paritaria entre mujeres y hombres.

El IEM declara desiertas las convocatorias para la integración de Observatorios Ciudadanos en 13 municipios

En el segundo punto del orden del día, se aprobó declarar desiertas las convocatorias emitidas por 13 ayuntamientos del estado para la integración de sus Observatorios Ciudadanos, al no haberse recibido el número mínimo de solicitudes requerido por la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.

Durante la presentación del Proyectpo, la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión de Mecanismos de Participación Ciudadana, quien destacó que el IEM continuará acompañando a las autoridades municipales para fomentar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y evaluación de las políticas públicas locales.

Los ayuntamientos cuyas convocatorias fueron declaradas desiertas son: Apatzingán, Hidalgo, Huaniqueo, Jiménez, Juárez, Maravatío, Marcos Castellanos, San Lucas, Paracho, Pátzcuaro, Tingüindín, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

