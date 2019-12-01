El Grupo Parlamentario del PT expresa solidaridad con Uruapan y propone mesa ciudadana para vigilar el caso Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 20:06:56

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- La Diputada y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Michoacán condenamos enérgicamente el cobarde asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y expresamos nuestra más profunda solidaridad con su familia, amigos y con el pueblo uruapense.

Hacemos un llamado a la unidad de las instituciones y de la sociedad para enfrentar con firmeza y determinación la violencia, sin distinciones políticas ni ideológicas.

Reiteramos nuestro respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por las acciones que encabeza para fortalecer la justicia y la seguridad en todo el país, así como al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Ratificamos nuestra disposición para contribuir a la armonía entre los poderes del Estado y acompañar, con sentido crítico y autocrítico, las medidas de seguridad que se implementen.

Manifestamos también nuestra solidaridad con el pueblo de Michoacán en este momento sensible que nos convoca a la responsabilidad, la unidad y el trabajo conjunto.

Exigimos justicia y castigo ejemplar para los responsables de este crimen. Que se aplique todo el peso de la ley. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con diligencia, transparencia y compromiso para garantizar la verdad y la reparación. Proponemos la instalación inmediata de una mesa ciudadana que acompañe y vigile este proceso. Este hecho no debe quedar impune.

Michoacán necesita unidad, fortaleza institucional y compromiso colectivo. Respetamos las manifestaciones pacíficas que se realizan y pedimos que se garantice la integridad de sus participantes y de toda la ciudadanía.

Hoy y siempre, la Diputada y los Diputados del Partido del Trabajo cerramos filas por la paz, la justicia y la transformación de Michoacán.

⸻

RESPETUOSAMENTE:

La Diputada y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

en el Congreso del Estado de Michoacán.

Dip. Reyes Galindo Pedraza

Dip. Diana Mariel Espinoza Mercado

Dip. Baltazar Gaona García

Dip. Vicente Gómez Núñez

Dip. Hugo Ernesto Rangel Vargas