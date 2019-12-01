El Gobierno de Jiquilpan encabezado por el Lic. Gerardo Olloqui Estrada continúa impulsando la inclusión

El Gobierno de Jiquilpan encabezado por el Lic. Gerardo Olloqui Estrada continúa impulsando la inclusión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 18:44:37
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Jiquilpan, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- El Instituto de la Discapacidad del Municipio inaugura sus instalaciones, dando continuidad a sus talleres y brindando a niñas, niños, jóvenes y personas adultas un espacio para fortalecer su creatividad, desarrollar nuevas habilidades y encontrar en la música una herramienta para su crecimiento personal e inclusión.

El Gobierno de Jiquilpan te invita a conocer este proyecto y sumarte a un espacio donde cada talento tiene la oportunidad de aprender, expresarse y brillar.

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