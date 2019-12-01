El Gobierno de Jiquilpan continúa rehabilitando espacios históricos del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:35:22

Jiquilpan, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El puente ubicado en la avenida Presidente Lázaro Cárdenas del Río ha sido rehabilitado en su sistema de iluminación, devolviéndole su brillo y realzando su valor histórico.

Construido en la década de los años 40 por orden del General Lázaro Cárdenas del Río, este emblemático espacio representa una parte fundamental de la identidad de Jiquilpan, consolidándose como un símbolo vivo de nuestro Pueblo Mágico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de rescatar y dignificar los espacios públicos que forman parte de su historia, fortaleciendo el orgullo de sus raíces y proyectando la grandeza del municipio.