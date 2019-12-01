El Gobierno de Jiquilpan continúa rehabilitando espacios históricos del municipio

El Gobierno de Jiquilpan continúa rehabilitando espacios históricos del municipio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:35:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El puente ubicado en la avenida Presidente Lázaro Cárdenas del Río ha sido rehabilitado en su sistema de iluminación, devolviéndole su brillo y realzando su valor histórico.

Construido en la década de los años 40 por orden del General Lázaro Cárdenas del Río, este emblemático espacio representa una parte fundamental de la identidad de Jiquilpan, consolidándose como un símbolo vivo de nuestro Pueblo Mágico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de rescatar y dignificar los espacios públicos que forman parte de su historia, fortaleciendo el orgullo de sus raíces y proyectando la grandeza del municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emboscan civiles armados a policías en Escuinapa, Sinaloa; hay 4 elementos fallecidos y un herido
Hallan a joven golpeado en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán 
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
Localizan a hombre sin vida en camino rural de Celaya; permanece sin identificar
Más información de la categoria
Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa
El colmo de la 4T: Despojan predio y roban 211 autos en Veracruz al Instituto para Devolver lo Robado … y nadie lo notó durante años
Quien quiera ser candidato, que no tenga pendientes con la ley, pide Bedolla al legislativo local
Ordenan reponer proceso de investigación a Mario Aburto por tortura en su contra
Comentarios