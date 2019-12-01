”El gobierno abandonó a las familias y hoy esa irresponsabilidad se paga con vidas”: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:52:00

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, responsabilizó directamente al gobierno federal de Morena por la muerte de una familia integrada por una pareja y su hija, intérpretes de Lengua de Señas, quienes fueron encontrados calcinados en el municipio de Zinapécuaro, tras haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 15 de enero.

Para el líder panista, este crimen no es solo un acto de violencia, sino la consecuencia directa de un Estado ausente, rebasado y cómplice por omisión, que ha fallado de manera sistemática en garantizar la seguridad de la población.

“Cuando una familia desaparece, pasan los días sin que la autoridad actúe y termina apareciendo calcinada, no estamos ante un hecho aislado: estamos frente al fracaso absoluto del gobierno. La omisión también mata”, sentenció.

Carlos Quintana afirmó que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha colapsado, y que el llamado Plan Michoacán es una simulación política que no ha servido para prevenir, proteger, ni castigar, pero sí para encubrir la incapacidad de las autoridades.

“El Plan Michoacán no ha servido para nada. No ha detenido la violencia, no ha evitado desapariciones y no ha salvado vidas. Hoy queda claro que fue un montaje para administrar el caos mientras el crimen organizado sigue mandando”, acusó.

Asimismo, el dirigente del PAN señaló que el país vive una crisis de seguridad, donde las familias quedan completamente solas frente a la delincuencia, mientras los gobiernos de Morena prefieren negar la realidad, maquillar cifras y evadir responsabilidades.

Finalmente, exigió justicia inmediata, investigaciones reales y un cambio profundo en la estrategia de seguridad.