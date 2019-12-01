El Gabinete de Seguridad confirmó hoy en Morelia lo que el PRI denunció hace meses: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 03 de julio de 2026.- Desde el Gabinete de Seguridad hoy confirman lo que la dirigencia estatal del PRI denunció hace meses, y no se trata de tener una bolita mágica, solo es ser oposición responsable y empáticos para visibilizar lo que la gente necesita, afirmó el líder priista, Memo Valencia, al reafirmar su compromiso con las víctimas de la omisión de quienes hoy ocupan la administración federal y estatal.

“Piensan que con levantarse muy temprano y hacer sus mañaneras ya con eso le cumplen al pueblo, no, los delincuentes andan en las calles haciendo daño, asesinando y son grupos del crimen organizado que no se tocan el corazón para asesinar, no le tienen temor a Dios, menos le van a tener temor a las leyes”, mencionó.

Durante una reunión de estructura partidista con el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos y la delegada del CEN en la entidad, Cuquis Camarena, Memo Valencia insistió en que todo lo que reconoció en Morelia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la injerencia de colombianos en células delictivas y lo referente al cártel que operaba en el Sur de la capital michoacana, él lo dijo primero en la Tribuna del Pueblo.

“Eso fue denunciado aquí en este espacio, en este edificio fuimos los primeros en alzar la voz. Si no hubiéramos visibilizado a esos delincuentes, si no le hubiéramos puesto nombre, apellido, apodo, rostro y voz, pues tal vez ahí seguirían haciendo de las suyas”, dijo.

El PRI ha sido el único que de forma oportuna ha denunciado lo que flagela a las y los michoacanos, por ello, invitó a los priistas para retomar por completo los principios de estar siempre del lado de la gente, “porque nuestro partido es un partido de causas que habla por las víctimas”.

En su oportunidad, José Luis Villalobos, coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario invitó a los priistas michoacanos para salir al encuentro de quienes quieren que las cosas cambien y sacar de Palacio Nacional al oficialismo que ha destruido lo que el PRI construyó a lo largo de 70 años, se trata dijo, de recuperar militantes y no solo tener un padrón abultado ni simulado.

“Veámoslo como un activismo de avanzar, de ir por los nuestros, gente convencida, que quiera, porque lo decía Colosio y además así nos lo ha pedido el presidente, necesitamos militancia, no membresía. No necesitamos números alegres o que nos generen una realidad en la que no vivimos en el partido”, afirmó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI Michoacán, María Rocío Luquín Valdés; la coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez Ortiz; así como secretarias, secretarios y dirigentes de sectores y organizaciones.