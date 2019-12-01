El futuro se construye en las aulas; Humberto Jiménez inspira a jóvenes a seguir sus sueños

Los Reyes, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Como muestra de su compromiso con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, acompañó a las y los alumnos de la Secundaria del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz en su ceremonia de clausura, compartiendo con ellos uno de los momentos más importantes de su formación académica.

En este acto académico, el alcalde reconoció el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las y los estudiantes que concluyen una etapa fundamental de su vida escolar, destacando que cada meta alcanzada es resultado del trabajo conjunto entre alumnos, docentes y familias.

Dirigiéndose a las familias presentes, Humberto Jiménez expresó un especial reconocimiento a las madres y padres de familia por el apoyo constante que brindan a sus hijas e hijos, señalando que su acompañamiento es pieza clave para el éxito de cada estudiante.

Al compartir su mensaje con las y los graduados, los invitó a seguir preparándose, crecer con valores y nunca dejar de luchar por sus sueños, recordándoles que la educación es la mejor herramienta para transformar su futuro y generar un impacto positivo en la sociedad.

A través de su cercanía con la comunidad educativa, el Gobierno Municipal de Los Reyes refrenda su compromiso de seguir respaldando acciones que fortalezcan la formación de niñas, niños y jóvenes, convencido de que invertir en la educación es apostar por un mejor futuro para el municipio.