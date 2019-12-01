El futuro es una realidad: Marco Del Prete

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, participó en la ceremonia de inauguración del XXXVIII Congreso Nacional y XXIV Congreso Internacional de Informática y Computación, evento que se realiza del 15 al 17 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Ahí señaló que lo que hace 38 años se esperaba como el futuro hoy es una realidad, ya que actualmente se habla de conceptos como inteligencia artificial, ciber seguridad ytecnología de datos, mismos que hacen que la vida sea más fácil, la computación se ha convertido en una necesidad de vida.

“Lo que le agrega valor a estos congresos, es que sigamos siendo conscientes de que la tecnología está avanzando, pero no nos puede superar, no nos puede reemplazar y es allí donde todos ustedes, jóvenes, van a poder agregarle herramientas de ética a la inteligencia artificial”, explicó.

Marco Del Prete indicó que desde el gobierno del estado se trabaja para que lleguen más empresas relacionadas con las tecnologías de la información, que sean más competitivas, por lo que actualmente la industria local se basa en el conocimiento para sumar valor como seres humanos a las máquinas.

En su intervención, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Lorena Amaya Llano, expresó que eventos como este representan una oportunidad para intercambiar experiencias que dan valor a su formación.

La presidenta de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero, dio a conocer que el congreso es el resultado de la cooperación entre universidades, que garantizan la viabilidad continua y prestigio de la ANIEI que representa.

“Hoy la tecnología no solo transforma los procesos productivos o educativos, transforma las vidas, los contextos y las oportunidades y en ese propósito ético, humano y sostenible deben guiar nuestras acciones en cada aula, laboratorio y proyecto”, finalizó.